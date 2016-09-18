На казанском избирательном участке № 173 для голосования ждут 2255 избирателей.

К 12.40 там уже приняли участие в выборах более 30 процентов от общего количества зарегистрированных там избирателей. Многие приходят целыми семьями.

Для Хайрутдиновых Анны и Рамиля выборы – особенный день. На избирательный участок они взяли и своих маленьких детей: четырехлетнюю дочку и семилетнего сына. Тем самым они приучают своих малышей с самого раннего возраста ответственно относиться к гражданскому долгу.

- Наблюдают за ходом голосования около 10 представителей почти всех партий, - пояснила председатель участковой комиссии №173 Гузель Елаева.