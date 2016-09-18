По всему району к 12 часам свой голос отдали 62,5% населения.

В день голосования Алькеевский район традиционно показывает высокую активность. В Бибаево-Челнинском, Старо-Камкинском, Старо-Салманском, Татарско-Муллинском избирательных участках к полудню проголосовали уже все избиратели.

Показатели многих других участков составляют 70-75%. В целом по району явка достигает 62,5%. На многие участки люди приходили до их открытия. Настроение у сельчан приподнятое, многие приходят с детьми. Не исключение и семья Губайдуллиных, они пришли всей семьей. Отец с матерью, четыре сына, четыре невестки и их 13 детей.

«В нашем поселке созданы все условия для нормальной жизни сельчан. Мы любим свою деревню и знаем, что у нее надежное будущее. Голосуем за то, чтобы в Госдуму пришли мудрые политики, болеющие душой за село, за сильную Россию», - сказал глава семейства Губайдуллиных.