Каждый житель столицы Татарстана, проголосовав на выборах 18 сентября, получает на избирательном участке браслет «Я проголосовал!»

Браслет «Я проголосовал!», который раздают избирателям 18 сентября на участках в городе Казани, дает право бесплатного проезда в общественном транспорте в день голосования. По нему же можно свободного посетить городские музеи, парк динозавров, получить скидку на предприятиях торговли, бытового обслуживания, общественного питания и АЗС.

Вечером по браслету можно попасть на грандиозный концерт на стадионе «Казань-Арена» с участием знаменитых артистов российской и татарской эстрады. Хедлайнерами мероприятия выступают Народный артист Татарстана Салават, поп-звезда Сергей Лазарев и знаменитый российский певец и композитор Игорь Николаев.