На избирательный участок №42 в здании КНИТУ-КАИ глава Правительства Татарстана прибыл вместе с супругой.
Сегодня Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков отдал свой голос на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва.
На избирательный участок №42, расположенный в здании Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева, Председатель Правительства РТ прибыл вместе с супругой.
Как и все граждане, пришедшие на выборы в Казани, Ильдар Халиков получил браслет «Я проголосовал!» и пригласительный билет на вечерний концерт у стадиона «Казань-Арена».
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