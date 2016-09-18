Сегодня Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков отдал свой голос на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. 

На избирательный участок №42, расположенный в здании Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева, Председатель Правительства РТ прибыл вместе с супругой. 

Как и все граждане, пришедшие на выборы в Казани, Ильдар Халиков получил браслет «Я проголосовал!» и пригласительный билет на вечерний концерт у стадиона «Казань-Арена». 