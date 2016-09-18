На выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва в Татарстане аккредитовано 483 журналистов из 105 СМИ.

В Казани в Едином информационном центре, который расположился в КРК «Пирамида», работа кипит с 8 утра - более 200 журналистов из 45 СМИ следят за ходом голосования, каждые полчаса перед ними выступают компетентные спикеры, среди них председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, доктор политических наук, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей

Большаков, председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин, председатель Общественной Палаты РТ Анатолий Фомин и многие другие.

Каждый из выступающих поднимает актуальную тему - вопросы активности партий в период избирательной компании, правовой чистоты и информационной открытости процесса выборов.

Онлайн - трансляцию из Единого информационного центра можно увидеть на сайте ИА Татар-информ и в прямом эфире телеканала «ТНВ».