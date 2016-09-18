Художественный руководитель и директор театра им. Качалова пришел на выборы с супругой Светланой.

Известный деятель культуры, художественный руководитель и директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. Качалова Александр Славутский с супругой Светланой проголосовал в лицее №5 татарстанской столицы.

На этом избирательном участке с самого утра наблюдается наплыв желающих проголосовать.

«Настроение отличное. Считаю, что участие в выборах – наша обязанность. Государство нас поддерживает, дает возможность ставить спектакли. Актеры в Татарстане, по сравнению с коллегами из других регионов, живут хорошо. Наша власть понимает, что вкладывая деньги в культуру и искусство, она вкладывает в генофонд народа», - сказал Александр Славутский сразу после голосования.

Избирательный участок продолжит работу до восьми часов вечера. Каждый проголосовавший получает памятку о выборах и браслет, являющийся входным билетом на концерт с участием Игоря Николаева и Сергея Лазарева на стадионе «Казань-Арена». По браслету также можно посетить парк динозавров и бесплатно проехать в городском транспорте.