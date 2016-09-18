В Нижнекамском районе параллельно с выборами в Госдуму проводятся выборы в местные поселенческие советы

Сегодня, в единый день голосования, в Нижнекамском районе параллельно с выборами в Госдуму проводятся выборы в местные поселенческие советы. Для этого в восьми сельских поселениях работают 9 избирательных комиссий. На 15 депутатских мест претендуют 23 кандидата в одномандатных округах.

Комплексы для электронного голосования установлены на двух участках - в деревне Наримановка и селе Большие Аты. Всего в Нижнекамском районе в этом году голосуют 29 400 сельчан, из 200 человек сделают это в первый раз.

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