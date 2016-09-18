26 жалоб, ни одна не подтвердилась.

К сожалению ни одна избирательная компания не проходит без нарушений и жалоб. Так, например, в ЦИК России поступило более1300 жалоб о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства в период подготовки к выборам в Госдуму, проходящим сегодня. И только 65 из них, то есть лишь около 5% частично или полностью подтвердились.

В Центризбирком Республики Татарстан через различные инстанции поступило 26 жалоб, сообщил глава ЦИК РТ Экзам Губайдуллин. По его словам, из них ни одна не подтвердилась.

- Жалобы часто носят эмоциональный характер. Иногда это – и настоящий крик души. Наверное, не все знают избирательное законодательство. Вот почему часто жалобы не подтверждаются. Тем не менее ни одно обращение в Центризбирком Татарстана не осталось без нашего внимания, - заверил Губайдуллин.