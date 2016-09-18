Сегодня, в день выборов депутатов Госдумы РФ, в Татарстане четыре организации проводят опросы граждан у выхода с избирательных участков, рассказала журналистам Секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова. Опрос проводят «Центр специальной связи и информации РТ», «Институт Фонд общественного мнения и реформ» , Санкт-Петербургский государственный университет, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ИА «Татар-информ».
Она пояснила, что опросы граждан проводятся в соответствие с российским законодательством: организации, участвующие в экзит поле, заранее известили ЦИК Татарстана о совей предстоящей работе в день выборов. Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, рассказала о соблюдении правил, которых необходимо придерживаться во время опросов. Главное из них – соблюдения закона об агитации, подчеркнула Борисова.
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