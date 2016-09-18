Она пояснила, что опросы граждан проводятся в соответствие с российским законодательством: организации, участвующие в экзит поле, заранее известили ЦИК Татарстана о совей предстоящей работе в день выборов. Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, рассказала о соблюдении правил, которых необходимо придерживаться во время  опросов. Главное из них – соблюдения закона об агитации, подчеркнула Борисова.