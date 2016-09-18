Государственный Советник РТ уверен, что голоса татарстанцев будут услышанными

Как и все проголосовавшие в этот день казанцы, Минтимер Шаймиев получил браслет «Я проголосовал!», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во время беседы с журналистами Государственный Советник РТ отметил, что выборы подразумевают в первую очередь ответственный подход к ним.

«Времена непростые и в политической, и в экономической сферах. Исходя из этого, те, кому будут отданы голоса, должны быть, возможно, как никогда ответственными. Потому что мы и сами наблюдали, и у вас, наверное, есть определенные впечатления: руководители ряда парламентских партий, которые уже не раз и не один созыв представлены в Государственной Думе, ничего нового практически не сказали в ходе этой предвыборной кампании. Много популизма было, нереальных обещаний освободить кого-то - от налогов, кого-то чуть ли не от оплаты за услуги ЖКХ. Такие вещи очень легко провозгласить, но партии, будучи в парламенте и сами принимая решения, должны думать и о бюджете страны, ее обороноспособности и в целом о развитии российского общества. Поэтому, кто бы ни пришел в Государственную Думу, партии должны стать более ответственными, если это возможно. Вот такое пожелание, чтобы мы качественно иными переходили от выборов к выборам: новые идеи, ответственно работать при принятии решений», - подчеркнул Минтимер Шаймиев.

Он добавил, что в правовом государстве все должны руководствоваться законами.

«Иные законы не успевают принять – через год-два начинаем менять, вносить изменения. Устойчивость нужна во всем. Поэтому надеюсь, что наш голос и пожелания будут услышаны, исходя из этого мы и делаем сегодня свой выбор», - отметил Государственный Советник Татарстана.