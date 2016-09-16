Борис Кузнецов уже более 30 лет голосует на избирательном участке в гимназии 96.

Герой Советского Союза, инвалид Великой Отечественной войны, активный общественный деятель Борис Кузнецов проголосовал сегодня утром на выборах депутатов Госдумы РФ VII созыва.

Борис Кузнецов уже свыше 30 лет голосует на избирательном участке в казанской гимназии №96 на улице Достоевского. Сегодня его встретили здесь цветами.

«Выборы 2016 года для России имеют огромное значение! Потому что мы выбираем новых депутатов. Среди кандидатов очень много молодежи. Я надеюсь, что все решения, которые они примут, приведут к положительным результатам в нашей стране. Я, как ветеран Великой Отечественной войны, счастлив, что сегодня пришел на участок, и буду избирать своего депутата», - отметил в разговоре с журналистами Борис Кузнецов.

Герой Советского Союза призывает всех прийти сегодня на избирательные участки и проголосовать. Особенно это нужно молодым, считает ветеран. Ведь именно им жить в этой стране, а значит, и выбирать ее будущее.

Борис Кузнецов имеет два Ордена Отечественной войны 1 степени(1945), Орден Ленина, Орден Красного знамени, «Золотую звезду Героя». На фронтах Великой Отечественной войны – с мая 1943 года в звании сержанта, девять раз был в тылу врага, вынес с поля боя Боевое Знамя части, отличился при форсировании Днепра.