13 тысяч наблюдателей и представители различных международных организаций приступили в Татарстане сегодня к своим обязанностям – осуществлять контроль за ходом выборов в Госдуму России.

14 сентября политические партии и кандидаты-одномандатники представили в территориальные избирательные комиссии РТ списки наблюдателей, которым поручено вести наблюдение за ходом голосования и процедурой подсчета голосов. По данным ЦИК РТ, около 10 тысяч из них представляют политические партии, 3 тысячи направили кандидаты-одномандатники.

Кстати, для сравнения - на выборах в Госсовет РТ в 2011-м наблюдателей было гораздо меньше - около 7 тысяч, отметил глава Центризбиркома РТ.

Кроме того, помимо отечественных наблюдателей, на избирательных участках республики работают и их коллеги-международники.

В рамках проведения избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва в Республику Татарстан прибыли представители ОБСЕ, Миссия наблюдателей от СНГ, а также члены парламентской Ассамблеи Черноморского экономического совета.

Так, накануне дня выборов, 17 сентября, международные наблюдатели из Болгарии, Казахстана, Азербайджана, Армении встретились с руководителями Центризбиркома РТ, чтобы обсудить готовность к предстоящим выборам в республике. В ходе встречи председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин подчеркнул, что готов оказывать всемерное содействие иностранным гостям для того, чтобы они имели возможность детально вникнуть в избирательный процесс на территории республики.

Прибывшие наблюдатели проверят соответствие выборов в Государственную Думу международным стандартам и требованиям к демократическим выборам. Особый интерес для международных наблюдателей представляет также работа территориальных избирательных комиссий.

Добавим, что на избирательных участках республики за ходом выборов сегодня наблюдают также члены комиссии с правом совещательного голоса, доверенные лица кандидатов и политических партий, журналисты. 830 камер ведут запись процедуры голосования и подсчета голосов.