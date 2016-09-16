Сегодня в городе проходит День парков и скверов. С 11 часов в общественных пространствах развернуто множество тематических и развлекательных площадок.

В парке чтения и отдыха им. Г.Тукая неоднократный призер городских соревнований Игорь Кириллов проводит среди местных жителей блицтурнир по шахматам. Недалеко организована игровая развлекательная программа для детей. С 12 часов начнется сдача норм ГТО для всех желающих. После 15.00 начнёт свою работу площадка «Летняя эстрада».

Новая нижнекамская зеленая территория – парк «СемьЯ» сегодня как никогда полностью оправдывает свое название. Дети и взрослые с удовольствием участвуют во всевозможных мастер-классах и уроках рукоделия, развлекательных и спортивных мероприятиях. Вечером под открытым небом здесь покажут «Семейную комедию» и дадут старт фестивалю-концерту «Талантливая семья – мама, папа и я, я, я». Продлится праздник до 20.00.