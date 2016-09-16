К 11 часам более 70% работников АО "ПОЗиС", проживающих в Зеленодольском муниципалитете, пришли на избирательные участки. Для удобства своих работников предприятие выделило несколько автобусов, а также организовало пункты выездной торговли, реализующие продукцию заводского комбината питания.

Работники предприятия голосуют на пяти избирательных участках.

- Я проголосовал с самого утра, а затем проехал по всем избирательным участкам, где голосуют заводчане, - говорит генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов. – Везде много народа, к избирательным урнам даже очереди выстроились: работники предприятия традиционно активно проявляют свою гражданскую позицию. Порадовало, что у людей хорошее настроение!

В выборах принимает активное участие и заводская молодежь.

- Любой здравомыслящий человек, который хочет жить в сильной стране, должен прийти на свой участок и проголосовать - говорит инженер-конструктор инженерно-технического центра POZIS Ксения Агафонова, проголосовавшая на участке, работающем в Зеленодольском музыкальном театре.

Свою коллегу поддерживает и инженер-куратор департамента архитектуры и координации проектов POZIS Денис Комков:

- Активная жизненная позиция – это именно то, что отличает зрелого человека. Если ты хочешь влиять на то, каким будет твой завтрашний день, что будет с твоей семьей, образованием и работой, ты обязательно придешь на выборы и проголосуешь за достойного, сильного кандидата.