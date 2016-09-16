Сэкономить помогут браслеты «Я проголосовал!», которые выдаются на избирательных участках столицы Татарстана

Каждый избиратель, пришедший 18 сентября в помещения для голосования на выборах депутатов Государственной Думы, получает браслет «Я проголосовал!». По нему можно не только бесплатно воспользоваться услугами общественного транспорта и попасть на праздничные мероприятия на стадионе «Казань-Арена», но и сэкономить в повседневных покупках.

Так, обладателям браслетов в это воскресенье предоставляются весомые скидки на предприятиях торговли и сферы обслуживания, в том числе АЗС: от 5 до 50 процентов.

Рассчитывать на бонусы могут также те казанцы, кто в процессе голосования делает селфи или «чек ин» на избирательном участке.

Полный перечень организаций, предлагающих скидки активным избирателям, представлен на сайте vibiray.tatar.

День выборов в Казани – общий праздник. Активное участие в подготовке к нему приняли представители бизнес-сообщества. Ассоциация малого и среднего бизнеса Татарстана инициировала проект «ВыгоднаяБольшаяРыбалка». Его участники – предприятия общественного питания, торговые сети, спортивные и развлекательные комплексы, автозаправочные станции.