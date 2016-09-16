Мэр Казани проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Сегодня избирательный участок №270, расположенный в русско-татарской средней общеобразовательной школе №129 Приволжского района Казани, посетил мэр города Ильсур Метшин. Градоначальник пришел голосовать вместе с супругой и дочерью.

Исполнив свой гражданский долг, Ильсур Метшин поздравил горожан с праздником. «Выборы в Государственную Думу – это ответственный день, мы выбираем свое будущее. Каким оно будет, зависит от казанцев и их активности, от того, сколько жителей города придут и проголосуют за сильную Россию. Нам нужна сильная команда в Государственной Думе РФ, сильная Россия, сильный Татарстан, благоустроенная, красивая Казань», - отметил мэр.

Добавим, что уже с самого утра жители поселка Петровский, где находится этот избирательный участок, активно идут на выборы. За два часа работы участка свой голос отдали около 100 человек. Всего до 8 часов вечера здесь ожидают более 1200 избирателей.

Все проголосовавшие, в том числе Ильсур Метшин и члены его семьи, получили браслеты «Я проголосовал!». Как уже сообщалось, в этом году мэрия Казани продолжила добрую традицию и организовала горожанам в день выборов настоящий праздник. По браслетам предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте Казани, возможность бесплатного посещения музеев, парка динозавров, а также праздничной программы на территории стадиона «Казань Арена». Проголосовавшие также имеют право на всевозможные бонусы и скидки в магазинах и на АЗС.

Праздничная программа на территории стадиона «Казань-Арена» стартовала в 11 часов. Здесь организована работа различных площадок: казанцы могут сдать в пробном режиме нормативы ГТО, принять участие в танцевальных мастер-классах, посмотреть выступление уличного театра «Культурный сдвиг» и стать участниками творческой встречи с российским актером Вениамином Смеховым. С 16.00 начнется большая концертная программа с участием лучших творческих коллективов Татарстана, хедлайнерами которой станут Сергей Лазарев и Игорь Николаев.