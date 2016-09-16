Утром 18 сентября Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва.

Глава парламента Татарстана вместе с супругой Луизой Акрамовной Мухаметшиной прибыл на избирательный участок №43, организованный на базе лицея №116 Вахитовского района Казани в 8.30 утра.

После голосования Фарид Мухаметшин пообщался с наблюдателями, поблагодарив их за работу на выборах.

В интервью журналистам Председатель Государственного Совета отметил, что избирательная кампания прошла активно как со стороны политических партий, так и кандидатов, выдвинувшихся по одномандатным округам. Глава парламента подчеркнул – важно, чтобы как можно больше людей пришло на избирательные участки, не оставаясь безразличными, ведь от этого зависит представленность интересов Татарстана на федеральном уровне.

Фарид Мухаметшин сообщил, что одновременно с выборами в Государственную Думу в 38 муниципальных районах (в 185 поселениях) проходят дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №43 Гульсирень Мухаметзянова отметила, что на 10 часов утра проголосовало более 20% избирателей.