«На выборах мы самая активная республика в России», - сказал народный артист РТ.

Народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ VII созыва. Супружеская чета Фатхетдиновых пришла на участок в школе №178. Поклонники популярного артиста воспользовались уникальной возможностью сфотографироваться с ним и получить автограф.

Проголосовав, он дал экспресс-интервью представителям СМИ.

«У нас никогда проблема не стояла с выборами, мы самая активная республика в России, с нами никто не сравнится. И на этот раз мы так же в лидерах будем по количеству проголосовавших. Мы ведь сами выбираем, все в наших руках», - сказал Салават Фатхетдинов.

Он также сообщил, что сегодня собирается выступить перед избирателями.

«Сегодня у меня два выступления точно будет, если не три. Одно в завершении дня на «Казань-Арене», в 21:00 мой выход. Как всегда, праздник заканчивается с песней «Мин яратам сине, Татарстан». Всех жду!» - отметил певец.