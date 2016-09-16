Одними из первых в Зеленодольске проголосовали пациентки родильного дома: потому что у них строгий режим кормления младенцев, очередной - в девять часов утра. Голосование здесь началось ровно в восемь утра, первые бюллетени опущены в урну в 8.10.

Каждые выборы в Зеленодольской ЦРБ организуют временный избирательный участок для стационарных пациентов. В роддоме он разместился в приемном покое родильного отделения: все было готово к началу выборов заранее - бюллетени, урны, столы, кабина для голосования и информационные материалы.

Этот избирательный участок здесь был, наверное, самым «атмосферным» из всех: все голосующие были трогательно красивыми, легко, по-домашнему, одетыми - вчера в роддоме включили отопление. Всего на этом участке проголосуют более 30 женщин. Назвать точную цифру невозможно – пациентки будут поступать сюда в течение всего дня.

- Первый раз в жизни мне пришлось голосовать в роддоме! – говорит Алена Ильина, недавно родившая мальчика. – У меня уже есть дочка. Хочется, чтобы мои дети жили счастливо, чтобы их жизнь была достойной, а для этого каждый сегодня должен проявить активность.