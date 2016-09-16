18 сентября всех, кто проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, приглашают на грандиозный концерт с участием звезд эстрады

По случаю Единого дня голосования 18 сентября в столице Татарстана организована грандиозная праздничная программа, которая традиционно состоится на территории стадиона «Казань-Арена».

Мероприятия начинаются в 11 часов утра и продлятся весь день. Организаторами праздника предусмотрена работа различных тематических площадок: казанцы и гости столицы могут сдать в пробном режиме нормативы ГТО, принять участие в танцевальных мастер-классах, посмотретьвыступление уличного театра «Культурный сдвиг», стать участниками творческой встречи с российским актером Вениамином Смеховым.

В 16 часов начнется большой концерт с участием лучших творческих коллективов Татарстана, хедлайнерами которого выступают звёзды российского шоу-бизнеса Сергей Лазарев и Игорь Николаев.

Право бесплатного посещения этих мероприятий (и ряда других, например, музейных экспозиций и парка динозавров) дает фирменный браслет «Я проголосовал!». Его выдают каждому, кто пришел 18 сентября на свой избирательный участок и проголосовал за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ от Республики Татарстан.