В Зеленодольске начали работу 38 избирательных участков, один из которых является временным – он организован в административном корпусе Центральной районной больницы.

По информации председателя Зеленодольской городской территориальной избирательной комиссии Марины Примак, к урнам для голосования сегодня ждут более 77 тысяч горожан. Для голосования больных на временном участке подготовлены 400 бюллетеней. На избирательном участке, который работает городской школы №1 возможность для голосования предоставлена лицам без определенного места жительства.

За ходом голосования на городских избирательных участках будут следить более 300 зарегистрированных наблюдателей: по 76 – от «Единой России» и ЛДПР, 24 - от КПРФ, и по 38 наблюдателей от партий «Коммунисты России», «Справедливая Россия» и кандидата-одномандатника Ильдара Гильмутдинова.

На территории Зеленодольского района работают 57 избирательных участков, на которых зарегистрированы 50220 избирателей. По словам председателя районной территориальной избирательной комиссии Динары Масловой, наблюдатели от партий и кандидатов-одномандатников определены и по сельским и поселковым участкам: «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» заявили по 57 наблюдателей, ЛДПР – 86, «Единая Россия» - 114 наблюдателей.