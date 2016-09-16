62 участка зарегистрировано в городе, 54 - в районе. На территории Альметьевского района проживают почти 148 тысяч избирателей, из них 111 тысяч – это горожане, 37617 человек проживают в сельских поселениях.

Сегодня впервые голосуют 1753 молодых избирателя; четверо из них достигли совершеннолетия накануне выборов. Всем альметьевцам, голосующим сегодня впервые, будут вручаться памятные подарки. Старейший избиратель района - житель села Кульшарипово, ветеран Великой Отечественной войны Нагимулла Гараев: сегодня он отмечает свой столетний юбилей.

На избирательных участках в течение всего дня голосования будут работать наблюдатели от политических партий: по 56 – от «Справедливой России» и КПРФ, 68 – от «Единой России», 54 – от ЛДПР – 54. От кандидатов-одномандатников своих наблюдателей – 55 человек, выдвинул только единоросс Ринат Хайров.

Правопорядок на участках обеспечивают 250 полицейских, 90 сотрудников ЧОПов и 20 представителей движения «Форпост».