Открепительных удостоверений на сегодняшние выборы взято на 8 тысяч меньше. Все больше татарстанцев предпочитают голосовать все же на своем «родном» избирательном участке.

Так, например, по данным Центризбиркома РТ, в 2011-м году, когда в Татарстане проходили выборы в Государственный совет РТ, было выдано 33 тысячи открепительных удостоверений. Для участия в выборах депутатов в Госдуму РФ, проходящих сегодня, за открепительными удостоверениями обратилось уже значительно меньше – 25 тысяч человек.

Напомним, что если в день голосования избиратель не может прибыть на тот избирательный участок, где он включен в список избирателей, то он вправе на основании письменного заявления с указанием причины получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. Воспользоваться этим правом можно было в период с 7 по 17 сентября 2016 года.