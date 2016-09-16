Свой голос он отдал на избирательном участке Вахитовского района.

- По результатам выборов обновление, видимо, будет. Вижу, что у людей разные мнения. Есть и критически настроенные избиратели. Радует, что произошли изменения в выборной системе. А именно появились одномандатники. Между тем, сейчас все стабильно. А стабильность тоже важна, - отметил Рафаэль Хакимов.