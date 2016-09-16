Сегодня утром Вице-президент АН РТ, директор института истории им. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов уже утром проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ VII созыва.
Свой голос он отдал на избирательном участке Вахитовского района.
- По результатам выборов обновление, видимо, будет. Вижу, что у людей разные мнения. Есть и критически настроенные избиратели. Радует, что произошли изменения в выборной системе. А именно появились одномандатники. Между тем, сейчас все стабильно. А стабильность тоже важна, - отметил Рафаэль Хакимов.
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