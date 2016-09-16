Президент Татарстана отметил, что в республике проведена большая подготовительная работа для обеспечения высокой явки населения

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов проголосовал на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.

Вместе с супругой он прибыл на избирательный участок №42 в здании Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева (ул.Карла Маркса,10).

После процедуры голосования Президенту РТ вручили браслет «Я проголосовал!», который сегодня получает каждый гражданин, пришедший на выборы в Казани. Напомним, что данный браслет даёт право в течение дня бесплатно пользоваться общественным транспортом. В одном комплекте с браслетом идёт пригласительный билет на праздничные мероприятия у стадиона «Казань-Арена».

В ходе общения с журналистами Рустам Минниханов отметил, что в республике проведена большая подготовительная работа для обеспечения высокой явки населения на выборы.

«Люди чувствуют свою сопричастность к развитию республики. Тем более мы выбираем команду, которая будет работать в Москве и представлять интересы Татарстана в нижней палате Федерального Собрания. Это очень важно. Я надеюсь, что Татарстан будет достойно представлен», - сказал Президент РТ.