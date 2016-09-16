Председатель ЦИК РТ отметил важность проходящих сегодня по всей стране выборов

Председатель Центризбиркома РТ Экзам Губайдуллин сегодня утром пришел вместе с супругой к открытию избирательного участка в гимназии №96 Вахитовского района Казани.

Поинтересовавшись у своей коллеги – председателя участковой избирательной комиссии, как проходила подготовка к выборам, он взял бюллетени для голосования и исполнил свой гражданский долг.

Отвечая на вопросы журналистов, глава республиканского ЦИК отметил важность проходящих сегодня по всей стране выборов депутатов нижней палаты Федерального собрания России.

«Я думаю, что процесс голосования пройдет ровно, спокойно и организованно. Тем, кто раздумывает, идти или нет на выборы, хотел бы напомнить, что это наш гражданский долг. Каждый избиратель должен использовать свое конституционное право», - заявил Экзам Губайдуллин.

По заявлению председателя Центральной избирательной комиссии РТ, в республике в 8 утра открылись все 2812 участков. На всей территории Татарстана голосование закончится в 20:00 согласно федеральному законодательству.