Председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин считает, что предвыборная кампания в Татарстане прошла интересно и спокойно, что принципиально важно с учетом многопартийного спектра выборов. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Едином информационном центре.

«Все мероприятия, которые проводили политические партии и отдельные кандидаты показали, что политическая культура в Татарстане возросла. Мы это видели и на дебатах, и в публикациях», - подчеркнул Анатолий Фомин.

Анатолий Фомин рассказал, что сегодня на выборах Общественная палата Татарстана постоянно осуществляет общественный контроль на избирательных участках, ее представители находятся на горячей линии ЦИК РТ. Он выразил надежду, что нынешние выборы в Госдуму России пройдут спокойно.

На выборах депутатов Госдумы ФС РФ избиратели получают по два бюллетеня: один по кандидатам-одномандадтникам (7 округов) и по партийным спискам (42 кандидата), сообщает ИА «Татар-информ».

На выборах присутствуют 17 иностранных наблюдателей, работает около 500 членов комиссии с правом совещательного голоса.