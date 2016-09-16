На проходящих сегодня в России выборах за депутатские мандаты будут бороться 6,5 тысяч кандидатов. Это примерно 14 человек, претендующих на депутатское кресло.

Такие данные на встрече с журналистами привел Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Экзам Губайдуллин.

Он отметил при этом, конкуренция среди кандидатов на нынешних выборах очень плотная. Если на выборах 2011-го года в представительные органы баллотировались 3 тысячи кандидатов, то на проходящие сегодня выборы в Госдуму России заявилось в два раза больше желающих занять кресло депутата высшего законодательного органа власти в Российской Федерации.

Что касается Республики Татарстан, то, согласно данным Центризбиркома РТ, на выборах в Госдуму России в Татарстане зарегистрировалось 43 кандидата. По решению Верховного суда Российской Федерации один кандидат был снят с регистрации.