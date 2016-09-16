В Татарстане выбор по открепительным удостоверениям сделали 43,5 тысячи человек.

В Татарстане заранее по открепительным удостоверениям проголосовали 43,5 тыс. человек – это порядка 1,5 процентов от всего количества избирателей республики, - сообщил Председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин.

«Это – небольшая цифра, в сравнении с прошлыми выборами. Тогда открепительные удостоверения получили около 33 тыс. человек», - отметил Экзам Губайдуллин. Сегодня с открытием участков голосования, члены избирательной комиссии погасили неиспользованные открепительные удостоверения, сообщает ИА «Татар-информ».