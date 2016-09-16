Европа тоже выберет депутатов Татарстана в Госдуму

Среднеевропейское время отличается от московского на 1 час, то есть день в старушке Европе начинается на час позже. Однако и там уже миновал «час икс» - время начала выборов в центральной части России – 8 утра.

Как сообщил журналистам председатель Центризбиркома РТ Экзам Губайдуллин, участие в выборе депутатов в Госдуму России от Республики Татарстан имеют право 56 тысяч наших соотечественников, проживающих в 4-х странах зарубежья – в Австрии, Испании, Венгрии и Финляндии. Они прикреплены к двум территориальным избирательным комиссиям - в г. Альметьевске и г.Нижнекамске.

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