В Набережных Челнах все 170 избирательных участков, зарегистрированных на территории автограда, начали свою работу вовремя. В списки избирателей внесены порядка 390 жителей Набережных Челнов. Лица без определенного места жительства голосуют на избирательном участке, расположенном в городском медицинском колледже.
Впервые сегодня реализуют свое конституционное право избирать более двух тысяч молодых жителей Набережных Челнов. Больше всего избирателей, достигших совершеннолетия к моменту нынешнего голосования – 1184, зарегистрировано на территории Автозаводского района города. В Центральном районе города впервые проголосуют 543 челнинца, в Комсомольском – 458.
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