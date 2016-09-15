Впервые сегодня реализуют свое конституционное право избирать более двух тысяч молодых жителей Набережных Челнов. Больше всего избирателей, достигших совершеннолетия к моменту нынешнего голосования – 1184, зарегистрировано на территории Автозаводского района города.  В Центральном районе города впервые проголосуют 543 челнинца, в Комсомольском  – 458.