- Мне было лет шесть, когда я впервые услышала слово «выборы».

Моя мама была «агитатором» - и мы вместе ходили по квартирам жильцов нашего подъезда и занимались важными делами: мама «агитировала» и объясняла, куда именно нужно явиться для участия в голосовании, а я угощалась конфетками и разглядывала сокровища, которые демонстрировали мне добрые соседки - книжки, интересные игрушки... Потом мы ходили на выборы, наш избирательный участок находился тогда в Доме Ученых. Там работал богатый буфет (это сейчас им никого не удивить, а тогда!) и, вроде бы показывали кино. С тех пор утекло много воды, все изменилось. Помню предвыборный тур Бориса Ельцина в 1996-м, все эти «голосуй, а то проиграешь», как в день тех выборов был бесплатный проезд не только на городском, но и пригородном транспорте, и мы с одноклассницей впервые катались на «омике» и побывали в Верхнем Услоне... Одним словом, выборы у меня с детства ассоциируются с праздником...