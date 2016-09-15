Главный федеральный инспектор по РТ призвал молодых избирателей ответственно подойти к участию в выборах.

Сегодня утром Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Ренат Тимерзянов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ VIIсозыва. Свой голос он отдал на избирательном участке №64, расположенном в гимназии №96 г.Казани. На начало голосования на этом участке в списках избирателей значится 1716 человек.

«Я иду на выборы с хорошим настроением. Потому что считаю, что у нас и подготовительный процесс в республике хорошо прошел. Уверен, что и сами выборы состоятся. Молодежи хотел бы пожелать как можно активнее участвовать в этом процессе. Выбирая кого-то из конкретных людей, из конкретных кандидатов, мы доносим свою точку зрения в этом обществе и в этой жизни», - убежден Ренат Тимерзянов.

Сразу после голосования всем избирателям в Казани раздают специальные браслеты «Я проголосовал!». Они дают право на бесплатный проезд в общественном транспорте в течение дня и проход на большой концерт на «Казань Арене», а также скидки в кафе и на АЗС.