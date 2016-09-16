Возможность реализовать свое избирательное право предоставлена всем гостям города

Для удобства граждан, находящихся в день выборов 18 сентября в дороге, в столице Татарстана предусмотрена возможность голосования в зданиях аэровокзала и центрального железнодорожного вокзала.

В аэропорту (Лаишевский район, Приволжский одномандатный округ №26) создан временный участок для голосования. Граждане, имеющие открепительные удостоверения, могут проголосовать также в помещении ж/д вокзала. Здесь для них работают члены избирательной комиссии с близлежащего участка (расположенного в казанской школе №1) с переносными урнами для голосования. О возможности проголосовать всех пассажиров информируют посредством громкой связи.

Всего в Татарстане работает 2812 избирательных участка, из них 2764 - постоянных. 48 избирательных участков сформированы в местах временного пребывания избирателей.