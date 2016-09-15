В день выборов депутатов Государственной Думы избиратели с ограниченными физическими возможностями по зрению могут самостоятельно заполнить избирательный бюллетень при помощи специального трафарета.

Трафареты изготовлены по заказу ЦИК Республики Татарстан и переданы в участковые избирательные комиссии, расположенные в местах компактного проживания избирателей с ограниченными физическими возможностями по зрению.

Кроме того, традиционно на участках предоставляются информационные материалы о кандидатах и партиях, изготовленные с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

- На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в списки избирателей включены около 300 тысяч избирателей с различными группами инвалидности. Задача организаторов выборов - создать такие условия, при которых такой избиратель ничем не отличался в реализации своих прав от обычного избирателя. Он должен получить всю информации о выборах, знать, когда пройдет голосование, знать своих кандидатов и иметь возможность осуществить свой выбор, - отметила заместитель Председателя ЦИК Татарстана Валентина Каменькова.

Избиратели с ограниченными физическими возможностями составляют 10% электората Татарстана. В рамках республиканской программы «Доступная среда» практически все избирательные участки (2812) адаптированы для маломобильных групп населения: установлены кнопки вызова, временные пандусы, оборудованы подъездные пути. На 200 участках (в местах компактного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья) установлены специальные кабины для голосования на инвалидных колясках.