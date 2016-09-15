Каждый бюллетень отпечатан на двух государственных языках Республики Татарстан – русском и татарском.

Для защиты избирательного бюллетеня от подделки на его лицевой стороне в правом верхнем углу предусмотрено место для размещения специального знака (марки), а также подписей двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

На выборах в Государственную думу РФ избиратели Татарстана получают два бюллетеня для голосования – по федеральному и одномандатному округу.

В избирательном бюллетене для голосования по федеральному округу наименования и эмблемы четырнадцати политических партий расположились по результатам жеребьевки. В избирательном бюллетене для голосования по одномандатным округам фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке.

Избиратель должен сделать любую отметку в квадрате напротив названия политической партии или фамилии кандидата, за которого отдает свой голос. Опущенные в урну, но не заполненные бюллетени, а также бюллетени с двумя или более отметками будут считаться недействительными.