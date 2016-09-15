Онлайн-трансляция хода голосования и подсчета голосов ведется с 415 избирательных участков города

Столица Татарстана стала одним из тринадцати городов-миллионников РФ, в которых было организовано видеонаблюдение на избирательных участках в ходе выборов депутатов Государственной думы.Постановление об этом было принятоЦИК Республики Татарстан.

Согласно решению центральной избирательной комиссии РТ онлайн-трансляция хода голосования и подсчета голосов организована на 415 избирательных участках города. Исключение составили так называемые «закрытые» участки, например, в больницах и СИЗО.

На каждом участке установлены две камеры. С одной ведется съемка помещения для голосования в целом. Другая направлена на избирательные урны (по окончании голосования - на место подсчета бюллетеней).

Изображения с участков транслируются по адресу: webvyboryedg.ru. Срок хранения видеозаписей - в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов.