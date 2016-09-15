Общая численность избирателей в Татарстане составляет более 2,9 млн человек.

На территории республики Татарстан сформировано 2812 участковых избирательных участка - 2764 постоянных и 48 участков, организованных в местах временного пребывания избирателей. На 415 избирательных участках организовано видеонаблюдение, всего задействованы 830 видеокамер.

Все участковые избирательные комиссии РТ приступили к работе 7 сентября. Доставка специальных знаков (марок) для избирательного бюллетеня Управлением специальной связи по РТ осуществлялась с 11 по 19 августа. Накануне выборов закончилась выдача открепительных удостоверений: по состоянию на 16 сентября, избирателям выдано более 25 тыс. открепительных удостоверений.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии РТ Экзама Губайдуллина, на выборах в Татарстане будут работать около 13 тысяч наблюдателей. Почти 10 тысяч из них будут представлять политические партии, 3 тысячи избирателей направили кандидаты-одномандатники. Для сравнения: в 2011 году работали 7 тысяч наблюдателей. Кроме того, на избирательных участках присутствуют члены комиссий с правом совещательного голоса, доверенные лица кандидатов и политических партий.