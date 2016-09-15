Председатель Общественной Палаты РТ Анатолий Фомин рассказал об общественном контроле за подготовкой к выборам.

По его словам, вся избирательная компания проходила спокойно, мероприятия политических партий в преддверии выборов говорят о том, что политическая культура в Татарстане растет. Фомин отметил, что избирательный цикл проходил в новом формате - праймериз.

- Мы узнали о новых, молодых лицах, которые появляются на политическом небосклоне. Надеюсь, что эта традиция закрепится в республике, потому что это самый лучший способ отбора кандидатов.