В этом году в Татарстане зафиксировано самое большое количество наблюдателей на выборах - 12,5 тысяч.

Председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин рассказал о готовности всей избирательной системы РТ к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва.



По его словам, всего в республике открыты 2812 избирательных участка, плюс 12 избирательных участков в тех странах, где сформированы территориальные комиссии.

В организации и проведении выборов принимает участие более 21 тыс. членов избирательной комиссии. Члены комиссии преступили к своей работе с погашения открепительных удостоверений.

Избирательные участки открыты с 8 часов утра.

В Татарстане в выборах в Госдуму РФ участвуют 42 кандидата, выборы будут проходить под пристальным контролем наблюдателей, их насчитывается 12, 5 тыс. Как заявил спикер, за последние годы это самое большое количество наблюдателей, которые участвуют в выборах.

Ожидается, что в Татарстане будет большая явка избирателей.