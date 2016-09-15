В столице Татарстана сегодня с 8.00 до 20.00 открыты избирательные участки. Казанцы участвуют в выборах депутатов Госдумы VII созыва.

Самое большое количество избирателей Казани живет в Советском районе - 224 313 человек. Меньше всего выборщиков на сегодняшнем голосовании по выбору депутатов в Госдуму России проживают в Вахитовском районе - 58 468 человек. Вахитовский – это сердце города, его центральная, историческая часть. И хотя здесь и расположено множество республиканских ведомств, которые руководят жизнью всего Татарстана, жителей здесь мало – таков удел исторических центров всех городов.

Всего же в Казани, в ее 7-ми районах, по состоянию на 1 июля с.г. зарегистрировано 904 116 избирателей. Конечно, общая численность жителей Казани гораздо превышает эти цифры. По данным исполкома города, в столице Татарстана сейчас проживает 1 млн.216 тыс.965 человек. Но напомним, правом избирательного голоса обладают граждане России, которым к дате голосования исполнилось 18 лет. Так что от нас, взрослых и совершеннолетних жителей Казани во многом зависит, какое будущее сложится у более, чем 300-тысячного детского и подросткового населения столицы Татарстана.

Завершая наш статистический обзор, добавим, что вслед за лидером по числу избирателей следует Приволжский район – 184 117 человек, чуть уступает Ново-Савиновский – 170 063 избирателя, затем идут Московский район – 95 527 избиратель, Авиастроительный район - 90 041 избиратель и Кировский район – где проживают 81 587 человек, имеющих право голоса.

Так что если бы удалось собрать из избирателей сводный хор каждого района Казани, то, без сомнений, мощнее и сильнее всех, исходя из численности выборщиков, прозвучал бы многотысячный хор Советского района столицы Татарстана.

Но, конечно, все же важнее всего – голос каждого из нас, имеющего право на собственный выбор.