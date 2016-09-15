Сегодня по всей России проходят выборы в Государственную Думу Федерального Собрания седьмогоI созыва.

Все избирательные участки в столице Татарстана работают с 8.00 до 20.00 без перерывов. На 1 июля 2016 года в Казани зарегистрировано 904116 избирателей. численность избирателей в Татарстане составила 2933107 человек.

В этот день гражданам Российской Федерации предстоит избрать 450 депутатов: 225 - по результатам голосования за федеральные списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, и 225 - из числа зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

Всего в РТ было выдвинуто 53 кандидата, зарегистрировано 43 кандидата, в том числе 42 кандидата были выдвинуты политическими партиями, один кандидат самовыдвинулся.

О месте голосования можно узнать, воспользовавшись сервисом «Найди свой избирательный участок» на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru).

Проголосовать на дому можно на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц). Обратиться с заявлением на избирательный участок можно до 14 часов. В заявлении указывается причина, по которой избиратель не может прибыть на избирательный участок (инвалидность или болезнь). В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество и адрес избирателя, куда придут члены участковой избирательной комиссии, наблюдатели с опечатанным переносным ящиком и избирательными бюллетенями для голосования.

На территории республики Татарстан сформировано 2812 участковых избирательных комиссий, из них 2764 постоянных участка и 48 участков, организованных в местах временного пребывания избирателей.

Для того чтобы принять участие в выборах, при себе необходимо иметь паспорт. Документами, заменяющими паспорт гражданина, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета или паспорта, а также удостоверение личности для лиц, которые проходят военную службу.

В Татарстане работает «горячая линия» Центральной избирательной комиссии, тел. (843) 292-84-33. На вопросы граждан специалисты ЦИК РТ отвечают сегодня круглосуточно.