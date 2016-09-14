Хоккеисты казанского «Ирбиса» в домашнем матче чемпионата МХЛ потерпели свое первое поражение в сезоне – екатеринбургский «Авто» был сильнее. Итог - поражение – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).
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