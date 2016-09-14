Казань присоединится к празднованию Международного дня Мира и согласия на Земле – 17 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького состоится большой концерт, в котором примут участие творческие коллективы Казани.

На протяжении всего праздника будут функционировать развлекательные площадки и тематические акции. Гости мероприятия смогут принять участие в создании большой арт-мозаики, рисунка на асфальте, массовом запуске воздушных змеев. Специально для любителей спорта будут подготовлены интерактивные площадки. Здесь каждый желающий сможет поиграть в футбол, настольный хоккей или попрыгать на батуте. Всех гостей праздника ждет уникальная возможность отправить открытку в любой конец планеты и распечатать фотографии с праздника в специальной фото-будке. В ходе концертной программы состоится награждение победителей фото-видео-кросса «ОБЪЕКТИВные люди», а также городского тематического квеста «Мы – это мир». Мероприятие пройдет на разных площадках города. Кремлевская набережная, парк им. Горького и др.