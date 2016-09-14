Сотрудники исторического комплекса Казанского Кремля устроили акцию в его поддержку на голосовании Центробанка за символы новых банкнот 200 и 2000 рублей.

Более ста сотрудников Казанского Кремля вышли 16 сентября в 14.00 на флешмоб в поддержку символов столицы Татарстана в голосовании на сайте твоя-россия.рф.

При участии инициативной группы, которая уже много раз проводила мероприятия на территории исторической части города, работники Казанского Кремля сфотографировались с банкнотами, и хором объявили, что голосуют за Казань.

Кроме инициативы собраться для поддержки Казанского Кремля, сотрудники исторического комплекса заявили о продолжении акции, по которой любой житель или гость города, еще не проголосовавший на сайте твоя-россия.рф, может совершенно бесплатно посетить один из музеев на территории Кремля. Обо всех подробностях бесплатного визита можно узнать на месте, а сами организаторы говорят, что такое решение - это их вклад в общее дело для победы Казани в голосовании на сайте твоя-россия.рф.

Напомним, что Кремль наряду со зданием КФУ прошел в финал голосования по выбору символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей. Теперь до 7 октября каждый желающий может выразить свои симпатии, проголосовав онлайн, а также во время Дня открытых дверей Банка России 1 октября.