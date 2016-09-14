Выборы депутатов Государственной Думы состоятся уже в это воскресенье – 18 сентября.

На территории республики Татарстан сформировано 2812 участковых избирательных комиссий, из них 2764 постоянных участка и 48 участков, организованных в местах временного пребывания избирателей. По состоянию на 1 июля 2016 года, численность избирателей в Татарстане составила 2933107 человек.

С 7 сентября приступили к работе участковые избирательные комиссии. С 11 августа по 19 августа осуществлена доставка специальных знаков (марок) для избирательного бюллетеня Управлением специальной связи по РТ. Выдача открепительных удостоверений избирателям происходила в территориальных избирательных комиссиях с 3 августа по 6 сентября, в участковых избирательных комиссиях – с 7 по 17 сентября. По состоянию на 16 сентября, избирателям выдано более 25 тыс. открепительных удостоверений.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии РТ Экзама Губайдуллина, всего на выборах в Татарстане на 2,8 тыс. участках будут работать около 13 тыс. наблюдателей. Почти 10 тысяч их них будут представлять политические партии, 3 тыс. намерены направить кандидаты-одномандатники. Для сравнения, в 2011 году работали более 7 тыс. наблюдателей. Кроме того, на избирательных участках будут присутствовать члены комиссий с правом совещательного голоса, доверенные лица кандидатов и политических партий.

В день голосования 18 сентября избирательные участки будут работать с 08.00 до 20.00 ч. На 415 избирательных участках организовано видеонаблюдение, всего задействованы 830 видеокамер.

В Казани 18 сентября с 8.00 будет работать единый информационный центр в ТРК «Пирамида». Здесь будет вестись онлайн-трансляция выступлений спикеров, которые будут оглашать предварительные итоги выборов.