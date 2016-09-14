Завершился самый масштабный проект избирательной кампании татарстанского отделения «Единой России» - патриотическая эстафета «Сильный Татарстан! Единая Россия!».

Марафон финишировал в Казани. На митинге выступил лидер республиканской группы партийного списка «Единой России» Рустам Минниханов.

Встречать партийную команду на набережной Казанки собралось около 5 тысяч горожан. Под аплодисменты на сцену поднялись все кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с первым номером списка, лидером республики Рустамом Миннихановым, а также секретарь татарстанского отделения «Единой России», председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, секретарь Казанского отделения партии, мэр Казани Ильсур Метшин, сенатор от Татарстана Олег Морозов.

Выступая перед собравшимися, Рустам Минниханов отметил: «Только сегодня мы открыли в Казани новый 50-метроый бассейн, прекрасный реконструированный парк «Крылья Советов». Каждый день – это новые объекты, конкретные дела. Мы видим, как мы отработали 5 лет. Следующая пятилетка будет такая же динамичная. Мы сделаем все, чтобы Татарстан и впредь оставался лидером».

Рстам Минниханов добавил, что для реализации планов республике необходима мощная команда в Государственной Думе: «У нас очень представительная делегация, которую мы продвигаем в Государственную Думу. У нас на самом деле очень мощная команда. Наше представительство в Госдуме должно быть очень солидным».

На завершающем партийную эстафету митинге подвели итоги и других крупных проектов «Единой России». Так активисты мобильных общественных приемных партии передали кандидатам сборник наказов жителей Татарстана. За время работы приемных в городах и районах республики их было собрано порядка 3 тысяч. От имени кандидатов наказы приняли Марат Ахметов и Александр Сидякин. Поручения татарстанцев станут основой для работы депутатов Госдумы VII созыва.

То, насколько многочисленным будет представительство Татарстана в Парламенте, напрямую зависит от активности каждого жителя республики, напомнили участники заключительного этапа партийной эстафеты. Они призвали всех, кому небезразлично будущее Татарстана, прийти 18 сентября на избирательные участки и проголосовать.