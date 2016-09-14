16 сентября активисты «Команда Татарстана» торжественно огласили итоги акций и конкурсов, которые проходили в рамках республиканской общественной инициативы на протяжении двух с половиной месяцев.

За это время были реализованы десятки добровольческих проектов, тысячи жителей республики влились в ряды «Команды Татарстана».

Общественная инициатива стартовала 21 июня. Инициаторами выступили активистами движения «Вместе с Президентом». В «Команду Татарстана» включались все, кто конкретными поступками стремился показать свою любовь к республике. Это люди самых разных возрастов, профессий, социального положения. Инициативу подхватывали семьи и трудовые коллективы, студенческие группы и ветеранские организации. Многие татарстанцы предлагали и реализовывали собственные идеи в рамках большого республиканского движения. «Нам было очень интересно работать, приносить пользу республике. Для меня лично «Команда Татарстана» - это патриотический настрой, это то, что помогает мне двигаться дальше», - сказала активистка общественной инициативы Яна Сирюкова.

Подводя итоги, активисты «Команды Татарстана» поблагодарили всех, кто участвовал в акциях и мероприятиях общественной инициативы. Наиболее отличившиеся получили благодарственные письма и подарки. Самым юным призерам всего по 5 лет. Аделина Атласова и Никита Ивачев победили в конкурсе детских открыток «Команда Татарстана». Старшую по одному из домов в Казани Светлану Карпухину отметили как автора акции «Читаем вместе». Вместе с соседями соседей она запустила движение буккроссинга – сначала только в своем подъезде, а потом, рассчитывают общественники, и по всей республике. Руководителю «Молодой Гвардии» Динару Бариеву вручили грамоту как инициатору проведения акций «Час гражданственности». Семью Шамсутдиновых вся республика узнала по их «Утрам на пятерку» - семейным зарядкам в парках. Более 200 татарстанцев опубликовали в социальных сетях поэтические признания в любви к Татарстану. В итоге получился большой народный сборник, повествующий о Республике.

В рамках общественной инициативы проходили фотоконкурсы, спортивные соревнования, флешмобы. Активисты «Команды Татарстана» подчеркивают: подведение итогов не означает, что на этом общественная инициатива заканчивается. Идея патриотического движения нашла отклик в сердцах татарстанцев, стала поистине всенародной, а значит, будет развиваться.