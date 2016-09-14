На открытии присутствовали Рустам Минниханов, Виталий Мутко, Ильсур Метшин, Владимир Леонов, Корнель Маркулеску.
Президент РТ отметил, что международные спортивные соревнования, которые проводятся в нашем городе, оставляют инфраструктурный след, это положительно влияет на Казань, сообщается на сайте Мэрии Казани. В свою очередь президент FINA дополнил, что Казань является партнером данной организации. В декабре жителей нашего города ожидает очередное международное спортивное событие. На этот раз – это чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров.
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