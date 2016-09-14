18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Что думают о предстоящем голосовании казанцы? Планируют ли они принять участие в выборах? Эти вопросы мы задали жителям столицы Татарстана.

Каролина Самохина, учительница:

- Я пойду на выборы, потому что хочу быть уверена в завтрашнем дне, мне хочется жить в развитой стране, где делается все для благополучной и успешной жизни. Уверена, от моего голоса будет зависеть судьба России! - Я пойду на выборы, потому что хочу быть уверена в завтрашнем дне, мне хочется жить в развитой стране, где делается все для благополучной и успешной жизни. Уверена, от моего голоса будет зависеть судьба России!

Марсель Гильманов, архитектор:

- Я должен быть уверен в завтрашнем дне. Мне бы хотелось жить в стране, где правит прежде всего справедливость. Я проголосую за уверенное движение к лучшей жизни. - Я должен быть уверен в завтрашнем дне. Мне бы хотелось жить в стране, где правит прежде всего справедливость. Я проголосую за уверенное движение к лучшей жизни.

Константин Лазовский, предприниматель:

- Я патриот своей страны, мне не безразлична судьба России. Кто, если не я? Хочется, чтобы общество не переставало уверенно развиваться, а это невозможно без мудрых людей во власти. От голоса каждого зависит развитие России. - Я патриот своей страны, мне не безразлична судьба России. Кто, если не я? Хочется, чтобы общество не переставало уверенно развиваться, а это невозможно без мудрых людей во власти. От голоса каждого зависит развитие России.

Ксения Агина, воспитательница:

- Я хочу видеть нашу страну в первых рядах стран, где прогрессирует качественное образование. У нас делается все возможное, чтобы наши дети получали отличное образование. Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно двигаться только вперед. Мой голос будет за развитую, образованную Россию! - Я хочу видеть нашу страну в первых рядах стран, где прогрессирует качественное образование. У нас делается все возможное, чтобы наши дети получали отличное образование. Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно двигаться только вперед. Мой голос будет за развитую, образованную Россию!

Рауль Валиев, программист:

- Когда в стране происходят изменения, люди не должны оставаться в стороне. Да, в России есть недостатки, впрочем, так и в любой стране, но ведь все изменения зависят от народа. Если в этот день каждый отдаст свой голос, то тогда страна преодолеет все трудности. - Когда в стране происходят изменения, люди не должны оставаться в стороне. Да, в России есть недостатки, впрочем, так и в любой стране, но ведь все изменения зависят от народа. Если в этот день каждый отдаст свой голос, то тогда страна преодолеет все трудности.